Taciz iddiasıyla linç edildi! Başına duba vuruldu, 3 yerinden bıçaklandı

Kasımpaşa’da N.T.G. (15) isimli kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen Erol Ş. (60), çocuğun annesi Zeliha Z. (29), amcası Mehmet G. (29) ve Zeliha Z.’nin eski eşi Serkan A. (24) tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Erol Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan anne, amca ve eski eş ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin, Zeliha Z.’nin (29) kızı N.T.G.’yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. (29) ve eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.’ye saldırdı. Erol Ş. tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Erol Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erol Ş.’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda Erol Ş.’nin, N.T.G.’yi taciz ettiği iddiasının ardından çıkan tartışmada darbedildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



(DHA)