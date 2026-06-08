Sultangazi'de trafik kavgasında öldürülen Baran'ın annesi: Çocuğuma nasıl kıydınız?

Sultangazi'nin Zübeyde Hanım mahallesinde 4 Haziran günü karşılıklı gelen iki otomobil küçük bir kaza atlattı. Sürücüler arasında sözlü tartışma büyüdü ve Baran Fakhani ile ağabeyi Barış Fakhani'ye bıçak çekildi. Ağustos ayında evleneceği öğrenilen 25 yaşındaki Baran Fakhani olay yerinde yaşamını yitirirken ağabey Barış Fakhani de yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan 4'ü kadın 1'i çocuk olmak üzere 12 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının üzerime adliyeye sevk edildi. Olayın basit bir trafik kavgası olmadığını belirterek şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Fakhani ailesi ve avukatları bugün basın açıklaması yaptı.

BABA FAKHANİ OLAYIN DETAYLARIN ANLATTI

Olay sırasında oğlunun yanında bulunan baba Hakim Fakhani kendi araçlarının park halinde olmasına rağmen kendilerinin geçmiş olsun demek istediklerini, failin ise doğrudan bıçak ile indiğini anlatırken “Oğlumla beraberdik, ikimiz de işe gidiyorduk. Karşı taraf park yerinden geri geri çıkıyordu, ben ise ana caddeden ilerliyordum. O sırada bizim aracın sağ tarafına temas etmiş. Biz onun aracına vurmadık. Park yerinden çıkarken kapıya değmiş. Ben de durup aşağı indim. Eğer bir hasar varsa karşılayalım, geçmiş olsun diyelim istedim. Ancak adam doğrudan bıçakla saldırdı. Zaten görüntülerde de var. Her taraf MOBESE kameralarıyla kayıt altında. Oğlum da sadece, 'Abi, senin aracında bir şey yok. Neden bıçakla iniyorsun?' dedi. Bu sözden sonra olay daha da alevlendi. Kadın ise sürekli telefonla konuşuyordu. 'Kaza oldu, şöyle oldu, böyle oldu' diyerek insanları çağırıyordu. Daha doğrusu, oraya vahşeti gerçekleştiren kişileri topluyordu" diye konuştu.

Aile avukatı Cihad Fakhani olayın anlık şekilde gelişmediğini ve failin cinayeti tasarladığını iddia ederek "Bakın, bu olay her ne kadar sıradan bir trafik kavgası gibi gözükse de araçtan indikten sonra fail gerçekten öldürme kastıyla hareket etmiş ve bunu tasarlamıştır. Bu, nitelikli bir cinayettir. Sükûnetle düşünebilecek zamanı olmasına rağmen bu eylemi planlamış, yakınlarını olay yerine çağırmış ve birlikte canavarca hisle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla, daha öncesinde bir husumet bulunmamasına rağmen sıradan bir olay gibi görünen bu hadise, tasarlanarak işlenmiş bir cinayettir. Bu anlayışın ve bu zihniyetin hukuken cezalandırılması, toplumumuzdan da yok edilmesi gerekmektedir" sözlerini kullandı.

"BENİM OĞLUMA NASIL KIYDINIZ?"

Anne Gülbahar Fakhani ise oğlunun kimseye zarar vermeyen bir insan olduğunu belirterek, “24 yıldır oğlumu koruyarak büyüttüm. Havai fişek sesinden bile korkan bir çocuktu. Kimseye zararı olmayan, kendi halinde bir insandı. Zararsız bir insana nasıl kıydınız? Benim çocuğuma nasıl kıydınız?" dedi.