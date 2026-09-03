Sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı: 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden halk arasında korku ve panik yaratacak nitelikte tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 15 yaşındaki Y.A.S., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

ANNE VE BABASI SERBEST BIRAKILDI, ÇOCUK TUTUKLU

Evinde anne ve babasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'Müstehcenlik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve babası hakkında ise 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan işlem yapıldığı ve işlemlerin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

istanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle çalışma yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, daha önce suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte ve halk arasında korku ve panik yaratabilecek içerikler paylaşan sosyal medya hesabının incelendiği belirtildi.

Hesabın yöneticisinin belirlenmesine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan ekipler, hesabın 15 yaşındaki Y.A.S. tarafından kullanıldığını tespit etti.

EVİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kimliği ve adresi belirlenen Y.A.S., polis ekiplerince anne ve babasıyla birlikte evinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, şüphelinin kullandığı cep telefonu ile bir bilgisayara el konuldu.

Y.A.S. hakkında 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'Müstehcenlik' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi. (DHA)