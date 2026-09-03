Başörtülülere 'kafa kesme tehdidi' videosu paylaşan çocuk ruh ve sinir servisinden çıktı

31 Ağustos'ta sosyal medyada paylaşılan bir videoda başörtülü kadınlara ve bir çocuğa yönelik ağır tehditler savuran şüphelinin peşine düşen kolluk kuvvetleri, bildirilen adrese gittiğinde kimseyi bulamadı; şüphelinin bir ruh sağlığı hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Aynı günlerde bu kişiye "destek" amacıyla okullara, camilere ve şehit mezarlarına yönelik tehditler içeren bir video paylaşan başka bir çocuk ise iki gün içinde tutuklandı.

MASKELİ TEHDİT VİDEOSUYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Geçtiğimi günlerde sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir videoda, yüzünde maske bulunan bir şahsın "Başörtülü kadınların kafasını keseceğini, 2 yaşındaki çocuğa tecavüz edeceğini" söylediği bildirildi. Başlatılan çalışmalar sonucunda, paylaşımı yapan kişinin 15 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi ve ikamet adresi tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin gözaltına alınması, ikametinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konulması talimatını verdi. 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45 sıralarında kolluk görevlileri belirtilen adrese gitti, ancak ikamette kimseyi bulamadı. Yürütülen araştırma sonucunda şüphelinin Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümünde yatarak tedavi gördüğü tespit edildi. Bu tespitin ardından sürecin nasıl ilerlediğine dair başka bir bilgiye yer verilmedi.

İKİNCİ ÇOCUK "DESTEK" İÇİN TEHDİT YAĞDIRDI

Sadece bir gün sonra yani 1 Eylül Salı günü X platformunda başka bir anonim hesap üzerinden, ilk şüpheliye destek olmak amacıyla bir video paylaşıldı. Videoda, haber sayfalarına seslenerek, ilk şüphelinin paylaştığı gönderi kaldırılmadığı takdirde "okullara Molotof atacaklarını, silahlı saldırı gerçekleştirip küçük çocukların kafalarını ezeceklerini, camilere saldırıp cemaatleri katledeceklerini, kedilere işkence edeceklerini ve Türk milletinin şehitlerinin mezarlarına işeyeceklerini" söyledi.

Yapılan çalışmalarda bu videoyu paylaşan kişinin de 15 yaşında başka bir çocuk olduğu ve daha önce bir tehdit suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçlarından işlem başlattı. Şüpheli çocuk, ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

TELEFONDAN ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir cep telefonu ve bir bilgisayar kasasına el konuldu. Telefonda yapılan ön incelemede, çok sayıda çocuk istismarı içerikli görüntünün yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı bir video ve ihbara konu tehdit videolarının bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çocuk hakkında "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" ve "Müstehcenlik" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi. Soruşturma dosyasında, telefonda tespit edilen çocuk istismarı içerikli görüntülere ilişkin ayrı bir suçlamaya yer verilmedi.

TUTUKLANDI, ANNE-BABA SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli çocuğun tutuklanılmasına hükmedildi.

Şüphelinin anne ve babası hakkında ise "Aile Yükümlülüğü İhlali" suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı. Şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan anne ve baba, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu soruşturmanın devam ettiği bildirildi.