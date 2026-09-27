Son dakika | Tera Portföy CEO'su Sarpyener gözaltına alındı

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Finans piyasalarında yakından takip edilen fon soruşturması kapsamında adli makamlar harekete geçti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, dosya kapsamındaki incelemelerini derinleştirerek Tera Portföy yönetiminin tepesindeki isim için gözaltı kararı verdi.

DAHA ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Gözaltına alınan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında, yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce de adli tedbir uygulanmıştı. Başsavcılık, Sarpyener hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri koymuştu; dosyadaki yeni gelişmeler doğrultusunda bu tedbir gözaltı kararına dönüştürüldü.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İŞLEMLER SÜRÜYOR

Hakkında uygulanan yurt dışı yasağı tedbirinin ardından gözaltına alınan piyasanın tepe yöneticisi Emir Münir Sarpyener, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek. Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun çok yönlü yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor.