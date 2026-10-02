Son Dakika | Sinop’ta denizde kaybolan polis memurundan acı haber geldi

Sinop’ta teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan Gazi Polis Memuru Numan Şen’in cansız bedenine ulaşıldı. Şen’i bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları havadan, karadan, denizden ve su altından yürütülüyordu.

Olay, 30 Eylül’de Sinop Merkez’e bağlı Yalı köyü açıklarında meydana geldi. İzinli oldukları sırada balık avlamak için denize açılan polis memurları Orhan Gazi Yetiş ile Numan Şen’in bulunduğu tekne, motor arızasının ardından dalgaların etkisiyle sürüklenerek alabora oldu.

Denize düşen polislerden Orhan Gazi Yetiş, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Yetiş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Numan Şen için ise geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sinop Valiliği, arama çalışmalarının Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma, AFAD ekipleri ve gönüllü balıkçı teknelerinin desteğiyle sürdürüldüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin koordineli çalışması sonucu gazi polis memuru Numan Şen’in cansız bedenine 2 Ekim 2026 günü saat 11.40 sıralarında ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, Şen’in ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, Emniyet Teşkilatı’na ve millete başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Sinop Valiliği şunları ifade etti:



"30 Eylül 2026 tarihinde Sinop Merkez Yalı Köyü açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gazi Polis Memurumuz Numan Şen'in bulunması amacıyla, Valiliğimiz koordinesinde arama ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma ve AFAD ekiplerimiz ile gönüllü balıkçı teknelerinin destekleriyle havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür.

Ekiplerimizin koordineli çalışmaları neticesinde, Gazi Polis Memurumuz Numan Şen'in cansız bedenine 2 Ekim 2026 günü saat 11.40 sıralarında ulaşılmıştır.

Merhum Polis Memurumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





