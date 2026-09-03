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Halk TV Türkiye Son Dakika | Mezarı açılmıştı: Eski Bakan Denizolgun'un doktoru gözaltına alındı

Son Dakika | Mezarı açılmıştı: Eski Bakan Denizolgun'un doktoru gözaltına alındı

Son dakika haberi... Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru gözaltına alındı.

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Son Dakika | Mezarı açılmıştı: Eski Bakan Denizolgun'un doktoru gözaltına alındı
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun’un doktoru N.D., 'Yalan tanıklık' suçundan gözaltına alındı.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce tanık sıfatıyla ifade veren N.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nda dosya savcısına çıkarılacak.

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NE OLMUŞTU?

Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 19 Ağustos’ta Karacaahmet Mezarlığı’nda fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Mezarın açılmasının ardından Denizolgun’un naaşından inceleme yapılmak üzere örnekler alındı.

Naaştan alınan örneklerle ilgili Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından ön inceleme yapıldı. Yapılan ön incelemelerin tamamlanmasının ardından elde edilen bilgi ve belgeler, rapor hazırlanması amacıyla Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’na gönderildi.

Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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