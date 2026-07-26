Son dakika | MEB Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu AGS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1031 bina, 17 bin 92 salonda düzenleniyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

AGS'DE 80 SORU İÇİN 110 DAKİKA SÜRE

Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim bilimleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuat (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İnsan Hakları Hukuku, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruluyor, 110 dakika cevaplama süresi veriliyor.

391 BİNİ AŞKIN ADAY BAŞVURDU

391 bin 906 adayın başvurduğu AGS'de emniyet görevlileri dahil 51 bin 978 kişi görev yapıyor.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Öte yandan, MEB-AGS'nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak. (AA)