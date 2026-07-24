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Halk TV Türkiye Son dakika | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Son dakika | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2026/1) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

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SONUÇLAR ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDEN SORGULANABİLECEK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9-16 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

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KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), devlet kurumlarında memur, uzman, müfettiş veya öğretmen gibi görevlerde çalışmak isteyen adayların girmesi zorunlu olan ve ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınav sistemidir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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