Son Dakika | Koç Holding'e yönelik bir günde iki saldırı! Yine banka kurşunlandı

Koç Holding bünyesinde yer alan Yapı Kredi’ye yönelik yeni bir silahlı saldırı düzenlendiği ortaya açıktı. İstanbul Esenyurt’ta bankanın bir şubesi gece saatlerinde kurşunlandı. Böylece Koç Grubu’na yönelik saldırıların bugün ikincisi, son dönemde ise altıncısı gerçekleşmiş oldu.

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Olay, Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletle banka şubesinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, şubeye silahla ateş açtı.

Saldırı sabah saatlerinde ortaya çıktı. Şubeyi açmak için gelen personel, cam ve cephedeki kurşun izlerini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, banka şubesinin çevresine güvenlik şeridi çekti. Şubede ve çevrede inceleme yapıldı, deliller toplandı.

Saldırıda yaralanan olmadı. Polis, ateş açan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GECE BANKA, SABAH OTOKOÇ

Esenyurt’taki saldırıdan önce sabah saatlerinde de Koç Grubu’na ait Otokoç firmasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan olmadığı, binada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Otokoç’a yönelik saldırıyla ilgili de geniş çaplı inceleme başlattı.

YAPI KREDİ İLK DİYARBAKIR'DA SALDIRIYA UĞRADI

Koç Holding’e bağlı Yapı Kredi’ye yönelik ilk saldırı Diyarbakır’da yaşanmıştı. Bankanın Sur ilçesindeki şubesi ile bir bankamatiğine silahla ateş açılmıştı.

Saldırıların, iş insanı Rahmi Koç’un tepki çeken fıkrasının ardından art arda gelmesi dikkat çekti.

Son olaylarla birlikte Otokoç’a yönelik üç saldırı, Diyarbakır’daki Yapı Kredi şubesi ve ATM saldırısı ile Esenyurt’taki Yapı Kredi şubesine yönelik saldırı, Koç Grubu’na yönelik altıncı eylem oldu.