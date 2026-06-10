Son Dakika | Koçlara ait şirketlere beşinci saldırı: Bu kez Otokoç bayii

İş insanı Rahmi Koç'un, tepki çeken fıkrasının ardından Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesi ile bankanın bir bankamatiğine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Diyarbakır'daki üçüncü saldırının, bu sabah saatlerinde Koç Grubuna ait Otokoç araç bayisine düzenlendiği belirtildi. Koçlara ait şirketlere beşinci kez saldırı düzenlenmiş oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, yaralanan olmadığı, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

BEŞİNCİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Koçlara ait şirketlere beşinci kez saldırı düzenlendi.

Otokoç'a yönelik üç silahlı saldırı girişiminin yanı sıra Diyarbakır'da Yapı Kredi'nin banka şubesine ve ATM'lerine silahla ateş edilmişti. (ANKA)