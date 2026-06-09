Son dakika | Koç Holding'in bankasına ikinci silahlı saldırı!

Rahmi Koç’un İzmir'deki bir özel hastane açılışında Kürt kadınlarına yönelik anlattığı 'fıkra' gündemin sıcak konularından birisi olmaya devam ediyor.

Holding'in İstanbul ve Antalya'daki kurumlarına yönelik silahlı saldırıların ardından dün Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti.

Aynı bankaya bu günde saldırı oldu. Kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bulunan iki ATM kurşunlandı.

RAHMİ KOÇ'UN 'KÜRT KADIN FIKRASI' TEPKİLERİN ODAĞINDA

Rahmi Koç bir hastane açılışında eski Başbakan Binali Yıldırım'a "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun' deyince, kadın demiş ki 'Doktor Bey, ilk sen soyun." ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerin sosyal medyada yayılmasının ardından Koç'a tepki yağdı. Tepkilerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Koç hakkında soruşturma başlatıldı. Koç bu tepkilerin ardından bir özür mesajı yayımladı.

Koç'a tepkiler devam ederken önce İstanbul Maltepe'deki Koç Holding binasına, aynı gün Antalya'daki otomotiv şirketinin binasına silahlı saldırılar yapılmış ve toplamda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün de Diyarbakır'da Koç'lara bağlı olan banka şubesine silahlı saldırı yapıldı. Sosyal medyada Rahmi Koç'a yönelik eleştiriler devam ediyor.