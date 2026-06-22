Son dakika | Kendine 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' diyen AKP'liye gözaltı
Son dakika... Dün bir AVM'de korumaları eşliğinde denetim yaptığı görüntüleri ile gündem olan ve kendine 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' diyen AKP'li Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildi.
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Dün sosyal medyada 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' sıfatı ile AVM’de denetim görüntüleri ile gündem olan AKP'li Ferhat Aydoğan hakkında, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ferhat Aydoğan hakkında, gözaltı kararı verdi.
AK GENÇLİK BAŞKANI OLARAK SAHTE KİMLİK SORUŞTURMASINDAN TUTUKLANMIŞTI
Önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 12 Temmuz 2024 tarihinde, ‘‘Gereği yapıldı’’ ifadesiyle dönemin Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile yardımcısı Ergin Vançin’in İçişleri Bakanlığı adına sahte kart bastırdıkları için tutuklandığını açıklamış ve Aydoğan ile Vançin’in ters kelepçeli ve polislerin kafalarına bastırdığı görüntüleri de paylaşmıştı.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi