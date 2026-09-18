Son Dakika | İBB davasında ek iddianame: 29 kişiye ceza talebi

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İBB davasında ek bir iddianame hazırlandı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturması kapsamında hazırlanan ve ana davayla birleştirilen 195 sayfalık iddianamede, dosyaya 12 yeni eylem eklenirken 29 kişi hakkında hapis cezası talep edildi.

İMAMOĞLU DA ARALARINDA

29 sanıklı ek dosyadaki 8 isim ana davada zaten yargılanırken, 21 yeni sanık dosyaya dahil oldu.

Hakkında ceza talep edilen 29 isim arasında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Ali Sukas da yer alıyor.

EYLEM SAYISI 155'E ULAŞTI

Öte yandan yeni eklenen 12 eylemle birlikte, İBB ana davası kapsamındaki toplam eylem sayısı 155'e ulaştı.

AKIN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB davasında ek bir iddianame hazırlandığının sinyalini vermişti.

Gürlek, "İBB ile ilgili ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.