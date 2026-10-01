Son dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme: 8 kişiye tutuklama talebi! "Balıkçı İsmet" de listede

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i tutuklama, 4'ü ev hapsi ve 1'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dosya kapsamında bugüne kadar 61 kişinin tutuklanmıştı.

Tutukluluğu istenen isimler arasında Özata Denizcilik yöneticileri ve kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak tanınan İsmet Öğüt de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yapılan mali incelemelerde, kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak tanınan İsmet Öğüt adına 1 Temmuz - 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı gerçekleştiği tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon krizi" soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında son olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat hakkında tutuklama, Fatmagül Lafçı hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Mesut Altan hakkında tutuklama talep edildi.

4 ŞÜPHELİ İÇİN EV HAPSİ TALEBİ

Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. (ANKA)