Son dakika | DEM Partili eski vekil gözaltına alındı: Gerekçeden Süleyman Soylu çıktı

DEM Parti eski Tunceli Milletvekili Alican Önlü, cenaze törenine katılmak için Ovacık ilçesinin girişinde ekipler tarafından gözaltına alındı. İlçe girişinde ekipler tarafından gözaltına alınan Önlü, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GEREKÇESİNDEN SÜLEYMAN SOYLU ÇIKTI

Gözaltında olan Önlü için, gerekçesi öğrenildi. Serhat Ozan Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre Alican Önlü, Süleyman Soylu’ya hakaret suçundan verilen adli para cezasını ödemedi. Bu nedenle cezası hapis cezasına çevrildi.

ÖDERSE SERBEST BIRAKILACAK

Önlü’nün para cezasını ödemesi halinde serbest bırakılacağı öğrenildi. Önlü'nün 7 bin 80 TL’lik adli para cezasının ödenmemesi halinde 354 gün cezanın tamamını yatacağı da öğrenildi.

ALİCAN ÖNLÜ KİMDİR?



Alican Önlü, siyasi yaşamına HADEP'te başladı. 1994-1996 yılları arasında HADEP İstanbul İl Yöneticiliği, Parti Meclisi Üyeliği ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2002-2004 yılları arasında DEHAP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerinin yanı sıra Tunceli İl Başkanlığı görevini üstlendi.



Önlü, 2009 yerel seçimlerinin ardından Tunceli Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılında ise Demokratik Bölgeler Partisi Parti Meclisi Üyeliği ile Demokratik Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu üyeliğine getirildi.



2015 genel seçimlerinde HDP'nin Tunceli milletvekili adayı olan Önlü, 2018 genel seçimlerinde de HDP'den Tunceli milletvekili seçilerek 27. Dönem'de TBMM'ye girdi.

Önlü, HDP'de Merkez Yürütme Kurulu bünyesindeki Merkezi Örgütlenme Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı ile Parti Meclisi üyeliği görevlerini de yürüttü.