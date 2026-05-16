Son Dakika | Avcılar sahilinde erkek cesedi bulundu

Son dakika haberi... Avcılar Denizköşkler Sahili’nde kıyıya vuran bir erkek ceseti bulundu. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul-Avcılar'da devriye gezen İBB'te bağlı güvenlik görevlileri Denizköşkler Sahili’nde hareketsiz yatan birini fark etti.

Görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cep telefonu ve cüzdanı kayalıklarda bulundu. Cüzdandan çıkan kimlikten cesedin 36 yaşındaki Aykut Ateş’e ait olduğu belirlendi.

Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ateş’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

