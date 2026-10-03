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Halk TV Türkiye Son dakika | Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 13 gözaltı

Son dakika | Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 13 gözaltı

Ataşehir Belediyesi'nde Başkanvekili dahil 13 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika | Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 13 gözaltı
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Ataşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Güneş ile 12 kişi belediyeye yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel Nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Başkanvekili olarak 22 oy alan Murat Güneş seçilmişti.

Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda Ataşehir Belediyesinde farklı kademelerde çalışan 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Güneş de yer aldı.

Operasyona dair detaylar henüz paylaşılmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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