Son Dakika | Akdeniz'de deprem

T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Kaş (Antalya) açıklarında saat 22:28 sıralarında, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun yaklaşık 80.87 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Sosyal medyada bazı kullanıcı depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulunurken, T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

Büyüklük: 3.9 (Mw)

Yer: Akdeniz - [80.87 km] Kaş (Antalya)

Tarih: 2026-06-22

Saat: 22:28:52 TSİ

Enlem: 35.53722 N

Boylam: 29.26611 E

Derinlik: 14.45 km

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