Sokak onun için cezaevinden tehlikeli çıktı: İzinli geldiği memleketinde cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin kimlik belirleme çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulunan kişinin, Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak kalan ve 16 Haziran'da izinli şekilde cezaevinden ayrılan 41 yaşındaki Tayfun Güleç'e ait olduğu belirlendi. Güleç, izninin bitmesi ile cezaevine geri dönecekti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Güleç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)