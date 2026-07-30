Seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu!

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçerken, yangın nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

TÜNELLER MEVKİSİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Ankara’dan yolcu almak üzere yola çıkan 35 TS 663 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Tüneller mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alıp yanmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, aracı hızla yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ, YARALANAN OLMADI

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otobüsü saran alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucunda otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması sayesinde olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Yangın nedeniyle kara yolunun Sivas yönünde uzun araç kuyrukları oluştu ve ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlayıp otobüsü yoldan kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)