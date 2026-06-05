Serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde serinlemek amacıyla dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltacı, boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sınırları içerisinden geçen dereye serinlemek için giren 12 yaşındaki Hamza Baltacı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerin ortak çalışması neticesinde sudan çıkarılan Baltacı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen boğulma vakasıyla ilgili resmi inceleme başlatıldı. (DHA)