Sel vurdu, 8 okul tatil edildi: Eğitime 1 gün ara verildi

Rize’nin İyidere ilçesinde meydana gelen sel afetinin ardından yürütülecek temizlik ve ihya çalışmaları gerekçesiyle 8 eğitim kurumunda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İyidere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda selin izlerini silmek amacıyla 23 Eylül Çarşamba günü eğitime ara verildiğini ilan etti.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İÇİN EĞİTİME ARA VERİLDİ

İyidere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçede yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede başlatılan temizlik faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplandığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, selin getirdiği olumsuzlukları ve izleri ortadan kaldırmak amacıyla belirlenen okullarda 23 Eylül Çarşamba günü ders yapılmayacağı kaydedildi.

EĞİTİME ARA VERİLEN 8 OKUL VE KURUM

Alınan karar kapsamında 23 Eylül Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilen okul ve kurumlar şu şekilde sıralandı:

Vali Yener Neşe Rakıcıoğlu Anaokulu

Merkez İlkokulu

Merkez Ortaokulu

Hazar Çaysan İlkokulu ve Ortaokulu

İmam Hatip Ortaokulu

Anadolu Lisesi

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Halk Eğitimi Merkezi

(DHA)