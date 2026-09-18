Savcının kararında “neyin kafasını yaşadığı” ifadesi yok ama yeni soruşturma var!

Sanal medya hesapları ve dijital medya mecralarında, bir Cumhuriyet savcısının verdiği takipsizlik kararında “şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı” ifadesinin yer aldığı ileri sürüldü.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre yapılan incelemede, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve kararda böyle bir ifadenin bulunmadığı tespit edildi.

Gerçeğe aykırı olduğu belirtilen paylaşımlar ve haberlerle ilgili ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

ORİJİNAL KARARDA NE YAZIYOR?

Yargı kaynaklarının paylaştığı Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kararda, şüphelinin bonzai kullandığını söylediği ve üzerinde bonzai olduğu değerlendirilen bir maddenin ele geçirildiği kaydedildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilen maddeyle ilgili uzmanlık raporunda ise maddenin “thymol” içerdiği belirlendi. Raporda, bu maddenin uyuşturucu veya uyarıcı etkiye sahip olmadığı ve kekik bitkisinde bulunan bir etken madde olduğu ifade edildi.

Maddenin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında yer almadığı gerekçesiyle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Yargı kaynaklarının paylaştığı orijinal kararda, sanal medyada yayılan görselde yer alan “şüphelinin neyin kafasını yaşadığının ise anlaşılamadığı” ifadesinin bulunmadığı belirtildi.