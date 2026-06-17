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Halk TV Türkiye Sahte araç ilanıyla 69 kişiyi dolandırdılar: 11 şüpheli yakalandı

Sahte araç ilanıyla 69 kişiyi dolandırdılar: 11 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, gerçek araç satış ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlarla 69 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

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Sahte araç ilanıyla 69 kişiyi dolandırdılar: 11 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında bir şebekeye yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarını tamamladı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin, vatandaşlar tarafından verilen gerçek araç satış ilan bilgilerini ve resimlerini kopyalayarak daha ucuz fiyatla sahte ilanlar oluşturduğu tespit edildi. Şebekeye yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

SAHTE İLANLARLA 69 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Şebekenin, oluşturduğu sahte ilanlar aracılığıyla ülke genelinde 69 vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Afyon Dolandırıcılık
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