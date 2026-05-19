Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri ve haftalık hava tahmin haritası, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir yağış dalgasının kapıda olduğunu gösterdi. Bugün Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu illerinde görülen yerel sağanak geçişleri, yarından itibaren şiddetini artırarak 81 ilin tamamını etkisi altına alacak.

Haftalık verilere göre yağmur bulutları Kurban Bayramı öncesinde 7 gün boyunca yurdu terk etmeyecek.

SAĞANAK TÜM İLLERE YAYILMADAN ÖNCEKİ SON GÜN!

Günlük tahmin raporuna göre, bugün (19 Mayıs Salı) ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir seyir izleyecek.

Yağışlar; Trakya’nın batısı, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak hariç), Doğu Anadolu geneli ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.

Gece saatlerinden itibaren ise yağışlı sistemin etki alanı genişleyerek İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerine de sirayet edecek.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında kalması, diğer yerlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ KAÇ GÜN SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI

Paylaşılan 19-25 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin haritası, yağışların yurda tamamen yayılacağını ve kaç gün süreceğini ortaya koydu.

Haftalık verilere göre yağış beklentisi şu şekilde olacak:

20 Mayıs Çarşamba: Yağışlar tüm bölgelere yayılıyor. Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında "Kuvvetli Yağış" uyarısı verildi.

Yağışlar tüm bölgelere yayılıyor. Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında "Kuvvetli Yağış" uyarısı verildi. 21 Mayıs Perşembe: Türkiye’nin 81 ilinin tamamı yağmur bulutları altında kalacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Türkiye’nin 81 ilinin tamamı yağmur bulutları altında kalacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 22-25 Mayıs (Cuma-Pazartesi): Hafta sonu ve yeni haftanın ilk gününde de tablo değişmiyor.

Haritadaki verilere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar pazartesi gününe kadar ara vermeden tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji uzmanları, uzun süreli bu yağışlı periyot boyunca ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı, yer yer bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak ve Düzce dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren batısı, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu, akşam saatlerine kadar yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.