Sağanak tüm illere yayılmadan önceki son gün! Meteoroloji kaç gün süreceğini açıkladı
Sağanak gün içinde Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu illerinde etkili olacak; yağmur bulutlarının tüm illere yayılmadan önceki son günü yaşanacak. Bayram öncesinde yağış tahminlerini paylaşan Meteoroloji, kaç gün süreceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri ve haftalık hava tahmin haritası, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir yağış dalgasının kapıda olduğunu gösterdi. Bugün Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu illerinde görülen yerel sağanak geçişleri, yarından itibaren şiddetini artırarak 81 ilin tamamını etkisi altına alacak.
Haftalık verilere göre yağmur bulutları Kurban Bayramı öncesinde 7 gün boyunca yurdu terk etmeyecek.
SAĞANAK TÜM İLLERE YAYILMADAN ÖNCEKİ SON GÜN!
Günlük tahmin raporuna göre, bugün (19 Mayıs Salı) ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir seyir izleyecek.
Yağışlar; Trakya’nın batısı, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak hariç), Doğu Anadolu geneli ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.
Gece saatlerinden itibaren ise yağışlı sistemin etki alanı genişleyerek İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerine de sirayet edecek.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında kalması, diğer yerlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ KAÇ GÜN SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI
Paylaşılan 19-25 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin haritası, yağışların yurda tamamen yayılacağını ve kaç gün süreceğini ortaya koydu.
Haftalık verilere göre yağış beklentisi şu şekilde olacak:
- 20 Mayıs Çarşamba: Yağışlar tüm bölgelere yayılıyor. Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında "Kuvvetli Yağış" uyarısı verildi.
- 21 Mayıs Perşembe: Türkiye’nin 81 ilinin tamamı yağmur bulutları altında kalacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
- 22-25 Mayıs (Cuma-Pazartesi): Hafta sonu ve yeni haftanın ilk gününde de tablo değişmiyor.
Haritadaki verilere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar pazartesi gününe kadar ara vermeden tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam edecek.
Meteoroloji uzmanları, uzun süreli bu yağışlı periyot boyunca ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak ve Düzce dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren batısı, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu, akşam saatlerine kadar yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.