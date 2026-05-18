İstanbul'a tarih verdi: Hava soğuyacak şakır şakır yağacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için hava tahmin raporunu yayımladı.

Haftanın ilk gününde az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle güne başlayan megakentte, salı gününden itibaren hava durumu değişiyor. AKOM, hafta boyunca etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar ve sıcaklık düşüşlerine karşı İstanbulluları uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL?

Bugün İstanbul'da gün içinde sıcaklıkların öğle saatlerinde 21°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, akşam 14°C, gece ise 12°C seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Nem oranının %55 ile %80 arasında değiştiği megakentte, rüzgar lodostan hafif ve aralıklarla orta kuvvette (5-15 km/s) esecek. Pazartesi günü için herhangi bir yağış beklentisi bulunmuyor.

AKOM'DAN "DİKKAT" UYARISI

AKOM tarafından yapılan uyarıda, hafta boyunca bölge genelinde havanın çoğunlukla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi.

Özellikle sıcaklıkların 18-22°C aralığında seyrederek mevsim normallerinin altında kalacağı vurgulanırken, aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Salı günü ısınan havanın ardından, çarşamba gününden itibaren İstanbul'u yağışlı günler bekliyor. İşte gün gün hava durumu ve beklenen yağış miktarları:

19 Mayıs Salı: Az bulutlu ve açık. En düşük 14°C, en yüksek 24°C. Yağış beklenmiyor.

20 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük 13°C, en yüksek 21°C. (Beklenen yağış: 3-10 kg arası)

21 Mayıs Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu. En düşük 13°C, en yüksek 18°C. (Beklenen yağış: 5-12 kg arası)

22 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük 14°C, en yüksek 20°C. (Beklenen yağış: 5-15 kg arası)

23 Mayıs Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu. En düşük 13°C, en yüksek 21°C. (Beklenen yağış: 1-3 kg arası)

24 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük 12°C, en yüksek 22°C. (Beklenen yağış: 3-7 kg arası)