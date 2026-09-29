Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sağanak sonrası köy yolu saniyeler içinde çöktü: O anlar kamerada

Sağanak sonrası köy yolu saniyeler içinde çöktü: O anlar kamerada

Tokat’ın Pazar ilçesi Ocaklı köyü yolunda sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda çökme oldu. Çökme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Güncelleme:

Tokat'ta son günlerde etkisini artıran hava koşulları ve kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Pazar ilçesi Ocaklı köyü ulaşım yolunda toprak kayması yaşandı. Heyelanın etkisiyle yolun bir bölümü çöktü.

Sağanak sonrası köy yolu saniyeler içinde çöktü: O anlar kamerada - Resim : 1

Uludağ yolunda heyelan! Ulaşım kilitlendiUludağ yolunda heyelan! Ulaşım kilitlendi

YOLUN ÇÖKME ANI KAMERADA

Bu sırada bölgede bulunanlar, yolun çökme anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntülerde, yolun bir bölümünün, altındaki toprağın kaymasıyla, gürültüyle çöküp sürüklendiği anlar yer aldı.

Sağanak sonrası köy yolu saniyeler içinde çöktü: O anlar kamerada - Resim : 3

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin meydana geldiği güzergahta olası kaza veya can kaybı yaşanmaması adına yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri aldı.

Ocaklı köyüne ulaşımın alternatif yollardan sağlanması için çalışma başlatılırken, İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki yol onarım ve yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tokat Heyelan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro