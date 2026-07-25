Sağanak koşusu kıyamet gibi başladı! Meteoroloji beklenmedik uyarıyı sarı ve turuncu kodla yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava durumu raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yapılan son değerlendirmelerde toplam 35 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

SAĞANAK KOŞUSU KIYAMET GİBİ BAŞLADI!

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı sağanak koşusu sabah saatleri itibarıyla kuzeyden giriş yaparak kıyamet gibi başladı. Karadeniz'in batısı başta olmak üzere İstanbul'un Anadolu yakası dahil çok sayıda il güne sağanakla başladı.

35 il için kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış ile fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'nin yayımladığı uyarılarda turuncu kod verilen illerde gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve fırtınanın da etkili olacağı belirtildi. Sarı kodlu illerde ise ağırlıklı olarak gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Kastamonu için ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Kış aylarını hatırlatan uyarıların verildiği illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ BEKLENMEDİK UYARIYI SARI VE TURUNCU KODLA YAPTI

Meteoroloji uzmanlarının turuncu kodla uyardığı 6 il Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sakarya oldu.

Bu illerde hem gök gürültülü sağanak yağış hem de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Sarı kod verilen iller arasında ise Kastamonu'nda hem gök gürültülü sağanak hem de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Sadece gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kod verilen iller ise Adana, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova ve Yozgat olarak açıklandı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu ve bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimleri ile Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KONYA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor

NEVŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı kesimleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batısı parçalı diğer yerler az bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık geçecek.

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’de fırtına, Karadeniz, Batı Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7,; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı, akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde ; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatleri ile akşam saatleri akşam saatleri arasında 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m doğusu öğle 4,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdandan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 Görüş: İyi.