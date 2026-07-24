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Halk TV Türkiye Ankara'da bu akşam kuvvetlenerek başlayacak: Valilik uyardı

Ankara'da bu akşam kuvvetlenerek başlayacak: Valilik uyardı

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda bu akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artıracak şiddetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları acil tedbir almaya çağırdı.

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Ankara'da bu akşam kuvvetlenerek başlayacak: Valilik uyardı
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Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine dayanarak başkent genelinde etkili olması beklenen şiddetli hava muhalefetine karşı vatandaşları uyardı.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT: YAĞIŞLAR ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bugün (24 Temmuz 2026 Cuma) il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın 24-25 Temmuz tarihlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ankara'da bu akşam kuvvetlenerek başlayacak: Valilik uyardı - Resim : 1

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YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Açıklamada, kuvvetli yağışların beraberinde getirebileceği tehlikelere dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Olası riskler şu şekilde sıralandı:

Ani sel ve su baskınları
Yıldırım düşmesi
Yerel dolu yağışı
Ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar

Ankara'da bu akşam kuvvetlenerek başlayacak: Valilik uyardı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Sağanak Yağış Valilik
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