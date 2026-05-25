Sadece Van Gölü'nde yaşayan balığı avlamaya çalıştılar: Kaçakçıların elinden 100 kilo endemik balık kurtarıldı

Van Gölü'ne özgü inci kefalinin üreme göçü tam ortasında sazlıklar arasına gizlenen 100 metrelik kaçak ağda yaklaşık 100 kilo canlı balık yakalandı. Ekipler balıkları tek tek ağdan çıkararak suya bıraktı, ağa el konuldu.

Van Gölü'nün endemik türü inci kefalinin üreme göçü döneminde sazlık alana bırakılan 100 metrelik kaçak ağda yaklaşık 100 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıklar ekipler tarafından ağdan çıkarılarak yeniden suya bırakıldı.

SAZLIKLARIN ARASINA GİZLEMİŞLER

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Tuşba Belediyesi zabıta ekipleri ilçe sınırlarındaki İskele Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Van Gölü ile birleşen deredeki sazlık alanda 100 metre uzunluğunda uzatma ağı tespit edildi. Ağda yaklaşık 100 kilo canlı inci kefali bulundu.

Ekipler balıkları tek tek ağdan çıkararak suya geri bıraktı. Kaçak avcılıkta kullanılan ağa el konuldu.

ÜREME GÖÇÜ DÖNEMİNDE YOĞUN DENETİM

Van Gölü'ne özgü endemik bir tür olan inci kefali her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz arasında üreme amacıyla tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde kaçak avcılık riski artıyor.

Jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis, belediye zabıta ekipleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gece gündüz denetim sürdürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
