Van Gölü'nde kaçak avcılara büyük darbe: 1 ton inci kefali katledildi!

Van Gölü’nün endemik zenginliği olan inci kefalini korumak amacıyla yürütülen sıkı denetimler aralıksız devam ediyor.

Üreme dönemi olan 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden ve bu süreçte avlanması kesinlikle yasak olan balıklar için ekipler gece gündüz sahada nöbet tutuyor.

İnci kefalinin neslini korumak ve kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla geniş çaplı bir denetim ağı kuruldu. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve zabıta ekipleri ortaklaşa nöbet ve denetim faaliyetleri yürütüyor.

GECE OPERASYONUNDA TONLARCA BALIK ELE GEÇİRİLDİ

Kaçak avcıların hedefindeki noktalardan biri olan Kale mevkisinde, Tuşba Zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri tarafından gece yarısı bir denetim gerçekleştirildi.

Van Gölü ile birleşen ve balıkların yumurtlamak için akın ettiği tatlı su sazlıklarındaki derede yapılan incelemelerde, kaçak avlanmış 1 ton ölü balık ile 200 kilogram canlı balık ele geçirildi.

CANLI BALIKLAR SUYA DÖNDÜ, AĞLARA EL KONULDU

Kurtarılan 200 kilogram canlı inci kefali, yaşam mucizelerini sürdürebilmeleri için yeniden suya bırakıldı. Telef olan 1 ton ölü balık ise ekipler tarafından imha edildi.

Operasyon kapsamında ayrıca kaçak avcılıkta kullanılan 400 metre uzunluğunda uzatma ağı ile 200 metre uzunluğunda manyat ağına el konuldu. (DHA)