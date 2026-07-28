Rıza Akpolat’tan YENİ Parti açıklaması: İstifa için Genel Başkan'dan haber bekliyorum

Silivri’de görülen Aziz İhsan Aktaş davasında savunma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılıp katılmayacağı yönündeki sorusuna, “İstifa için Genel Başkan'dan haber bekliyorum” yanıtını verdi.

Duruşmada yaptığı savunmada ise siyasi mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akpolat, siyasete başladığı günden bu yana “milletin gösterdiği istikamette hareket ettiğini” söyledi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin verdiği tüm görevleri yerine getirdiğini belirten Akpolat, seçimlerin ardından toplumda değişim talebinin ortaya çıktığını, bu süreçte de değişimden yana tavır aldığını ifade etti.

CHP’de gerçekleşen genel başkan değişiminin ardından partinin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu savunan Akpolat, bugün de toplumun yeni bir yol açtığını belirterek, Genel Başkan Özgür Özel’in bu sürecin lideri olduğunu söyledi.

Savunmasında, “Yol cümleden uludur. Bu yolda can baş feda” ifadelerini kullanan Akpolat, tüm engellemelere rağmen toplumun her kesiminden yükselen itirazın büyüdüğünü dile getirdi. Pir Sultan Abdal’ın “Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde duranlara” sözünü hatırlatan Akpolat, tarihin doğru tarafında durmayı tercih ettiğini ifade etti.

Karar duruşmasında bulunduğunu hatırlatan Akpolat, “Bugün burada olup yargılanmayı, belki de bu sözlerim nedeniyle ceza almayı; milletin gönlünde, çocuklarımızın gözünde ve tarih huzurunda yargılanmaya tercih ediyorum” dedi.