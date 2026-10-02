PKK'nın silah bırakmasındaki gecikmenin nedeni: Yönetici kadrosunun beklentileri var

İmralı Süreci'nde yeni aşamaya geçilebilmesi için PKK'nın silah bırakmasının teyit edilmesi ve bunun MGK'da duyurulması bekleniyordu. Ancak son MGK toplantısından bu yönde bir sonuç çıkmadı. Aktarılan bilgilere göre silah bırakma sürecinin yavaşlamasının nedeni, PKK'nın üst düzey yöneticilerinin kendileriyle ilgili beklentileri.

YÖNETİCİ KADROSUNUN DURUMU BELİRSİZ

Nefes'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, konuyla yakından ilgilenen bazı siyasilere göre silah bırakma sürecindeki yavaşlamanın nedeni, "PKK'nın yönetici kadrosunun durumunun ne olacağına ilişkin belirsizlik." Bu kadronun, devletin kendileriyle ilgili tavrını ve planını net olarak göremediği için süreci yavaşlattığı ifade edildi.

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ MGK'YA ÇEVRİLDİ

Süreci yakından takip eden ve sürece iyimser yaklaşan siyasilerin ise son haftalarda işlerin yavaşladığı ve konunun gündemden düşmüş gibi göründüğü yönündeki değerlendirmelere karşı, teknik çalışmaların sürdüğünü aktardığı belirtildi.

Söz konusu siyasilerin, "O nedenle umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Kasım sonu, en geç aralık ayında toplanacak MGK'da daha net kararlar görebiliriz" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

ÖCALAN'IN STATÜSÜ İÇİN YOKLAMALARDAN SONUÇ ALINAMADI

Süreçte en çok tartışılan konu başlıklarından biri de Öcalan'ın statüsü oldu. Aktarılan bilgilere göre Öcalan'ın alt kurullardan birinde rol almasına itiraz bulunmazken, farklı bir mekanizma üzerinden bir üst kurulda yer alıp alamayacağına ilişkin yapılan yoklamalardan sonuç alınamadı.