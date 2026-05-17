"Peygamber torunuyum" diyen hurafeciden milyarlık huri hesabı

Kamuoyunda Hurafe Reis ismiyle bilinen Muhammed Mardini, paylaştığı son videoda cennetteki yaşam koşullarına dair 'somut sayılar' verdi. Cennette her kişiye 70 bin odalı villa verileceğini öne süren Mardini, bu mekanların içeriğine dair şu iddialarda bulundu:

"Her odanın içinde de 70 bin çadır olacak. Çadırlardan her birinde de birer huri bulunacak. Bu hesaba göre, cennette her bir mümine 4 milyar 900 milyon huri düşüyor."

VAATLER SIRASINDA GÜLÜŞMELER

Mardini, söz konusu "milyarlık huri" hesabını detaylandırırken, videoda kendisine eşlik eden ve müritleri olduğu belirtilen kişilerin kişiler gülerek destek çıktı.

15 TEMMUZ İDDİASIYLA HAFIZALARDA

Kendisini "Peygamber torunu" ilan eden Mardini’nin tartışmalı açıklamaları bu paylaşımla sınırlı değil. Mardini, daha önce de 15 Temmuz gecesine dair bir iddia ortaya atmıştı. Söz konusu videoda Mardini, Hz. Muhammed’in 15 Temmuz gecesi İstanbul’da olduğunu öne sürmüştü.