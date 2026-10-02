Özlem Gültekin'in otopsi raporu her şeyi ortaya çıkardı: Propofol tespit edildi, "Getirme" diye yalvarmış!

İzmir'de kliniğinde ölü bulunan spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Özlem Gültekin Çelik'in "kalp krizi" olduğu öne sürülen ölümünün ardındaki perde aralandı. Otopsi raporunda yüksek dozda "propofol" uygulanması sonucu öldüğü belirtildi.

İzmir'de 13 Ağustos 2026 tarihinde kliniğinde hayatını kaybeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin Çelik'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada otopsi raporu ortaya çıktı. İlk etapta ani bir kalp krizi geçirdiği iddia edilen genç doktorun ölümünün ardından evinde ve kliniğinde yeşil reçeteli uyuşturucu etkili ilaçlar bulunmuştu. Boşanma aşamasındaki eşi spiker Erhan Çelik'in uyuşturucu bağımlılığı iddiaları ve suç duyurusuyla olay çok yönlü bir boyut kazanmıştı.

YÜKSEK DOZDA PROPOFOL ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada beklenen gerçek otopsi raporu çıktı. Rapora göre, Özlem Gültekin'in yüksek dozda propofol uygulanması sonucunda hayatını kaybettiği kesinleşti.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu gelişme üzerine soruşturmayı derinleştiren emniyet ve savcılık birimleri, gizli tanık beyanları ve cep telefonu incelemelerini mercek altına aldı. Genç doktorun ölümüne neden olan maddeleri temin ettikleri belirlenen Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. isimli 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

"GETİRME BİR DAHA YALVARIRIM, EVLADI VAR"

Öte yandan Özlem Gültekin'in yakını olan bir kişi ile satıcının mesajları ortaya çıktı. Gültekin'in yakınının satıcıya "Getirme bir daha yalvarırım, evladı var" dediği görüldü.

İşte o mesajlar: