Özgür Özel'in abdest görüntülerinin perde arkası: Açıklama yapıldı

Özgür Özel'in Temmuz başında Kastamonu'ya yaptığı ziyarette çekilen abdest görüntülerinin sosyal medyada yayılması gündem olmuştu. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından YENİ Parti'den yazılı açıklama yapıldı.

"PARTİMİZ TARAFINDAN ÇEKİLMEDİ"

YENİ Parti Medya Destek Platform hesabı tarafından yapıllan açıklamada söz konusu görüntülerin 3 Temmuz Kastamonu ziyaretinde cami cemaatinden bir vatandaş tarafından çekildiği ve sosyal medyadan paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

BİLGİLENDİRME!

Genel Başkanımız Özgür Özel’in abdest alırken çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, 3 Temmuz 2026 tarihinde Kastamonu programı sırasında cami cemaatinden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş ve aynı gün sosyal medyada paylaşılmıştır.

Söz konusu görüntüler, Partimiz tarafından çekilmemiş veya paylaşılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.