Özgür Özel, SPD heyeti ile görüştü

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Alexander Schweitzer ve beraberindeki heyetle görüştü.

Özel, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, SPD'nin "dayanışma ziyareti"nde bulunduğunu belirtti.

Schweitzer’in, Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil’in "dayanışma mektubunu" ilettiğini bildiren Özel, "Göstermiş oldukları sıcak dostluk ve dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Özgür Özel ve SPD Genel Başkan Yardımcısı ve eski Eyalet Başbakanı olan Alexander Schweitzer ile ortak basın açıklaması yaptı.

ÖZEL: ALMANYA ŞANSÖLYE YARDIMCISI DAYANIŞMA MEKTUBU İLETTİ

Özel, geçen hafta CHP'de yaşananları "Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yargı eliyle partiye yaptığı darbe girişimi" olarak nitelendirerek "Parlamento grubumuzun yeni genel merkezimiz olduğunu söylemiştik. Bu yaşanan süreçle ilgili kardeş partimiz Alman Sosyal Demokrat Partisi - SPD bugün bize bir dayanışma ziyaretinde bulundu. Tabii bu olağanüstü süreçlerde ilkleri hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Ümit Özdağ’ın gece 03.00’deki dayanışma ziyaretini takip etmiştiniz genel merkezimizde. Bu kez de kardeş partimiz akşamın bu vaktinde, saat 22.30’da bir dayanışma ziyaretine geldi" diye konuştu.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Schweitzer ise partisi ile CHP arasında uzun yıllara dayanan yakın bir ilişki bulunduğunu anlattı.

Schweitzer, Özel ile görüşmelerinin çok içten ve açık bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "CHP'nin başında kimin olacağının kararı CHP'lilere, CHP'li delegelere aittir ve onların seçeceği bir genel başkanları olması gerektiği görüşünü taşıyoruz." diye konuştu.

Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı ve SPD Parti Yönetimi Avrupa İşleri Sorumlusu Katarina Barley, Alman Federal Meclisi Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Serdar Yüksel, SPD Gençlik Kolları Başkanı (JUSOS) Philipp Tuermer, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Tobias Cremer de hazır bulundu. (AA/ANKA)