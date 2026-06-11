Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti: Sürücü gözaltında
Tekirdağ Çorlu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Rabia Celil, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü O.Ç. gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Rabia Celil, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Kaza, akşam saat 18.30 sularında Ergene-Çorlu çevre yolu üzerinde gerçekleşti. 24 yaşındaki sürücü O.Ç.'nin idaresindeki 59 APD 086 plakalı otomobil, o esnada yoldan karşıya geçmekte olan Rabia Celil’e çarptı. Talihsiz genç kız, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Rabia Celil’in yaşam mücadelesini kaybettiği tespit edildi.
ACILI ANNE VE BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haberi alarak kaza yerine gelen Celil'in yakınları derin bir hüzne boğuldu. Genç kızın anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirerek rahatsızlandı.
Rabia Celil’in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü O.Ç. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Polisin yaşanan kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)