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Halk TV Türkiye Otomobil takla attı! 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil takla attı! 1'i ağır 2 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Otomobil takla attı! 1'i ağır 2 yaralı
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

ARAÇ ÖNCE REFÜJE ÇARPTI SONRA TAKLA ATTI

Kaza, Polatlı ilçesi Temelli yolu üzerinde bulunan Rulman mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan araç refüje çarptıktan sonra takla attı.

Otomobil takla attı! 1'i ağır 2 yaralı - Resim : 1

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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