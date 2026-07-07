Ordu'da aile dehşeti! Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde M.G. (61), iş yerinin önüne gittiği ağabeyi Mehmet Gülen (66) ve yengesi Emine Gülen (58) ile yeğeni Resul Gülen’i (39) tabancayla vurarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan M.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

ELİNDEKİ SİLAHLA AĞABEYİNİ, YENGESİNİ VE YEĞENİNİ VURDU

Olay, Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet ve Emine Gülen çifti ile oğulları Resul işletmeciliğini yaptıkları iş yerinde çalışırken, araçla M.G. geldi. Burada, iş yerinin önünde taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.G., elindeki silahla ağabeyi Mehmet Gülen ile yengesi ve yeğeni vurdu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Resul Gülen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine ve Mehmet Gülen de sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)