Okullarda yeni dönem: 31 personel görevlendirilecek

Milyonlarca öğrenci 14 Eylül'de çalacak ilk ders zili için hazırlıklarını sürdürürken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde meydana gelen ölümlü okul saldırılarının ardından yeni dönem için okullarda geniş kapsamlı tedbirler alındığını açıkladı.

Çocukların can güvenliğinin evden çıktıkları andan itibaren devletin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu kapsamda 31 bin bahçe personelinin okullarda görevlendirildiğini bildirdi.

"31 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİYORUZ"

"Bir anne babanın en büyük arzusu, çocuklarının emniyette olması ve iyi bir eğitim almasıdır. Bizim sorumluluğumuz ise çocuklarımızın evden çıktıkları andan yeniden ailelerine kavuşacakları ana kadar güven içinde olmalarını sağlamaktır. Bu anlayışla 7 Bakanlığımızla birlikte, okul güvenliğini yalnızca okul kapısıyla sınırlamayan kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. 31 bin bahçe personelini okullarımızda görevlendiriyoruz." diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Risk durumuna göre polislerimiz ve okul irtibat görevlilerimizle sahadaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte, okulda tespit edilen psikolojik veya sağlıkla ilgili herhangi bir riskin ilgili kurumlara gecikmeden aktarılmasını; eğitim, sağlık ve güvenlik birimlerimizin koordinasyon içinde hareket etmesini sağlayacağız. Hedefimiz; hiçbir çocuğumuzun yaşadığı sorunun sistemin herhangi bir noktasında gözden kaçmaması. Çocuklarımız güvenle okusun, ailelerimizin gözü arkada kalmasın. Onların huzuru, hepimizin sorumluluğudur."