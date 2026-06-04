Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 79 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 93 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyon kapsamında daha önce 120 farklı adrese baskın düzenlenmiş, hakkında gözaltı kararı bulunan 107 kişiden 93'ü yakalanmıştı. Aramalarda suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyon lira, bir tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Soruşturmada, yaklaşık beş ay önce kurulan yasa dışı bahis ağının internet üzerinden faaliyet yürüttüğü ve 50 bin kullanıcıya ulaştığı tespit edildi. Bahis organizasyonundan elde edilen yaklaşık 10 milyar liralık gelirin ise iz takibini zorlaştırmak amacıyla yurt dışındaki kripto para cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi.

Öte yandan, soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Akın Gürlek, İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. (AA)