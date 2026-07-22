Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye NATO operasyonlarında tutuklanan Gazeteci Yıldız Tar tahliye edildi

NATO operasyonlarında tutuklanan Gazeteci Yıldız Tar tahliye edildi

NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan gazeteci Yıldız Tar, gece saatlerinde tahliye edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
NATO operasyonlarında tutuklanan Gazeteci Yıldız Tar tahliye edildi

NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan gazeteci Yıldız Tar, gece saatlerinde tahliye edildi.

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde sabah saatlerinde çok sayıda eve polis baskını düzenlemişti. Operasyonlarda 200'ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı.

NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Yıldız Tar, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmıştı.

Kaos-GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, aylık yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edildi. (ANKA)

NATO Zirvesi öncesi ev baskınlarında Gazeteci Yıldız Tar gözaltına alındıNATO Zirvesi öncesi ev baskınlarında Gazeteci Yıldız Tar gözaltına alındı

BİR SENE ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Gazeteci Yıldız Tar, geçen sene 21 Şubat tarihinde HDK operasyonunda gazeteciler Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül ile beraber tutuklanmıştı. Tar, 30 Mayıs tarihinde tahliye edilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
NATO Gözaltı Gazeteci
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro