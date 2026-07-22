NATO operasyonlarında tutuklanan Gazeteci Yıldız Tar tahliye edildi
NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan gazeteci Yıldız Tar, gece saatlerinde tahliye edildi.
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7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde sabah saatlerinde çok sayıda eve polis baskını düzenlemişti. Operasyonlarda 200'ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı.
NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan gazeteci Yıldız Tar, gece saatlerinde tahliye edildi.
7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde sabah saatlerinde çok sayıda eve polis baskını düzenlemişti. Operasyonlarda 200'ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı.
NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Yıldız Tar, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmıştı.
Kaos-GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, aylık yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edildi. (ANKA)
BİR SENE ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Gazeteci Yıldız Tar, geçen sene 21 Şubat tarihinde HDK operasyonunda gazeteciler Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül ile beraber tutuklanmıştı. Tar, 30 Mayıs tarihinde tahliye edilmişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi