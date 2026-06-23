Halk TV Türkiye NATO Zirvesi öncesi ev baskınlarında Gazeteci Yıldız Tar gözaltına alındı

NATO Zirvesi öncesi ev baskınlarında Gazeteci Yıldız Tar gözaltına alındı NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da bu sabah yapılan ev baskınlarında gazeteci Yıldız Tar da gözaltına alındı.