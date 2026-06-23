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Halk TV Türkiye NATO Zirvesi öncesi ev baskınlarında Gazeteci Yıldız Tar gözaltına alındı

NATO Zirvesi öncesi ev baskınlarında Gazeteci Yıldız Tar gözaltına alındı

NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da bu sabah yapılan ev baskınlarında gazeteci Yıldız Tar da gözaltına alındı.

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NATO Zirvesi öncesi ev baskınlarında Gazeteci Yıldız Tar gözaltına alındı
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7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesinde bu sabah saatlerinde çok sayıda eve polis baskını düzenlendi. Operasyonlarda 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Son dakika | NATO zirvesi öncesi evlere baskın! Çok sayıda gözaltı yapıldıSon dakika | NATO zirvesi öncesi evlere baskın! Çok sayıda gözaltı yapıldı

GAZETECİ YILDIZ TAR DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Ev baskınlarında gözaltına alınan 200'ü aşkın kişi arasında gazeteci Yıldız Tar'ın da olduğu öğrenildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkçe hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"RSF’den Erol Önderoğlu: Ankara’da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda Kaos GL yayın yönetmeni Yıldız Tar’ın keyfi şekilde gözaltına alınması kabul edilemez. Uluslararası zirve olması meslektaşımızın güvenlik gerekçesiyle gözaltına alınmasını haklı çıkarmaz. Bırakılmalı!"

NATO Zirvesi öncesi ev baskınlarında Gazeteci Yıldız Tar gözaltına alındı - Resim : 2

BİR SENE ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Gazeteci Yıldız Tar, geçen sene 21 Şubat tarihinde HDK operasyonunda gazeteciler Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül ile beraber tutuklanmıştı. Tar, 30 Mayıs tarihinde tahliye edilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
NATO Gözaltı Gazeteci
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