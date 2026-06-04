Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Ankara'da gözaltına alınan ve 4 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, tahliye edildi.

Tahliye kararını, avukatı sosyal medya hesabından duyurdu.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Mükremin Gezgin için adalet yerini buldu diyen avukat, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilimiz Mükremin Gezgin hakkında yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda tahliye kararı verilmiştir. Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyor, müvekkilime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sürecin bundan sonraki aşamalarını da hukuki çerçevede titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz.

NE OLMUŞTU?

Mükremin Gezgin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Ardından, 4 Şubat'ta "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİ

Tek kişilik koğuşta kalan Gezgin hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Mükremin Gezgin hakkında fuhuşa aracılık etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından düzenlenen iddianame 14 Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

DAHA ÖNCE EV HAPSİ CEZASI ALMIŞTI

Mükremin Gezgin, geçtiğimiz yıl da adli bir olayla gündeme gelmişti. Küçük çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı sözler ve ifadeler nedeniyle hakkında yasal süreç başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan o soruşturmanın sonucunda yargılanan Gezgin, "müstehcenlik" suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.