Muğla'da iş arkadaşları birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Aynı evde oturan doğal gaz firmasında çalışan taşeron işçiler Cebrail Dündar, Y.D., Ç.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dündar ve Y.D. bıçaklanarak yaralandı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Aynı evi paylaşan ve bir doğal gaz firmasında taşeron işçi olarak çalışan dört kişi arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cebrail Dündar ve Y.D. bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler Ç.K. ve Y.K. ise olayın ardından evden kaçtı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Dündar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sol kolundan yaralanan Y.D.'nin ise Milas Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA

Olayın ardından kaçan şüpheliler Ç.K. ve Y.K.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(DHA)