Motokurye Akın Payaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraklı ilçesinde motokurye Akın Payaz'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında vinç sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T., "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

YOLA DÜŞEN METAL PARÇALARA ÇARPTI VE AĞIR YARALANDI

Kaza, 9 Haziran'da İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri yakınında meydana geldi. Seyir halindeki motosikletiyle ilerleyen 33 yaşındaki Akın Payaz, yola düşen metal parçaya çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Payaz, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 18 Temmuz'da Bayraklı Şehir Hastanesi'nde kaybetti. Genç motokurye, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kolluk birimleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü, çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği ve olay yerinden elde edilen delillerin değerlendirildiği belirtildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda motosiklet sürücüsünün çarptığı metal parçanın, seyir halindeki bir vince ait denge ayağı olduğu tespit edildi.

Başsavcılık açıklamasında, metal parçanın ait olduğu vincin belirlendiği, bunun üzerine vinç sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T.'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. (DHA)