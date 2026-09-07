Doğum oranlarının düşüşünü durdurmak için 11 madde: 3 çocuğu olandan gelir vergisi alınmasın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Birim tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Nüfus Vizyonu" başlıklı raporu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşmda bulunan Bayraktar, çalışmanın ülkenin güçlü ve sürdürülebilir bir nüfus yapısına kavuşmasına katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.

Hazırlanan raporda; devletlerin gücünün sadece askeri teknoloji veya yer altı zenginlikleriyle değil, bunları sevk ve idare edecek nitelikli insan gücüyle ölçüldüğü vurgulandı. Türkiye'de son yıllarda doğurganlık hızında yaşanan düşüşün ve nüfusun yaşlanma eğiliminin sıradan bir değişim değil, doğrudan bir "milli beka sorunu" olduğunun altı çizildi.

"DOĞURGANLIK HIZI TARİHSEL OLARAK EN DÜŞÜK SEVİYELERDE"

Türkiye'de 1980 sonrasında benimsenen talep merkezli aile planlaması modelleriyle birlikte doğurganlık hızında aşağı yönlü bir seyrin başladığı hatırlatılan raporda analık sigortasının uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınarak yeniden düzenlenmesi tavsiye edilen raporda, annelerin emeklilik için prim günü ve yaş şartı kriterlerinin çocuk sayısına bağlı olarak kademeli olarak azaltılması gerektiğine işaret edildi.

"Üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere elektrik, doğal gaz, su ve internet hizmetlerinde yüzde 50 indirim uygulanmalıdır. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri anneler için kalıcı ve uygulanabilir hale getirilmelidir. Sağlıklı ve güvenli çocuk bezi ve maması üretilerek ailelere ihtiyacı kadar ücretsiz şekilde verilmelidir. Kentten kıra göç etmek isteyen genç evli çiftler, kırsalda konut tahsisi ile tarım ve hayvancılık teşvikleriyle desteklenmelidir. Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam alanlarının kent standartlarına yaklaştırılması sağlanmalı, genç evli çiftlerin kırsalda kalma motivasyonu artırılmalıdır."

Raporda iletilen öneriler şu şekilde oldu:

1. Analık sigortası uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınarak yeniden düzenlenmelidir.

2. Annelerin emeklilik için prim günü ve yaş şartı kriterleri çocuk sayısına bağlı olarak kademeli olarak azaltılmalıdır.

3. Çalışan anne ve babalardan gelir vergisi kesintisi çocuk sayına bağlı olarak kademeli olarak azaltılmalı, 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler için gelir vergisi tamamen kaldırılmalıdır.

4. Kamuda çalışan anneler için ücretli doğum izni süresi her bir çocuk için 12 aya, babalar için 2 aya çıkarılmalıdır.

5. Üçüncü çocuktan itibaren devreye giren ve çocuk sayısıyla orantılı biçimde artan eğitim ve gıda ödeneği uygulaması yürürlüğe konulmalıdır.

6. Üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere 1 defaya mahsus sıfır faizle uzun vadeli konut ve taşıt kredisi verilmelidir.

7. Üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde % 50 indirim uygulanmalıdır.

8. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri anneler için kalıcı ve uygulanabilir hale getirilmelidir.

9. Sağlıklı ve güvenli çocuk bezi ve maması üretilerek ailelere ihtiyacı kadar ücretsiz şekilde verilmelidir.

10. Kentten kıra göç etmek isteyen genç evli çiftler, kırsalda konut tahsisi ile tarım ve

hayvancılık teşvikleri ile desteklenmelidir.

11. Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam alanlarının kent standartlarına yaklaştırılması sağlanmalı, genç evli çiftlerin kırsalda kalma motivasyonu artırılmaldır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur