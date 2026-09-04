Meteoroloji sağanak ve kuvvetli rüzgarı saat saat açıklayıp uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava öngörülürken hızı 60 kilometreye çıkan kuvvetli rüzgar da yer yer etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGARI SAAT SAAT AÇIKLAYIP UYARDI

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda ise güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun batısında ise batı ve güneybatı yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle Bursa'da hava parçalı bulutlu ve 30 derece, Çanakkale'de parçalı ve az bulutlu 31 derece, İstanbul'da parçalı ve az bulutlu 29 derece olacak. Kırklareli'nde ise öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; sıcaklık 30 dereceye ulaşacak.

Ege'de iç kesimlerin yer yer çok bulutlu olması beklenirken İç Ege'nin güney ve doğusunda öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Denizli ve Uşak'ta da öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor. Denizli'de sıcaklık 35, İzmir ve Manisa'da 34, Uşak'ta ise 31 derece olacak.

Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana'nın kuzey çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur'da yağış görülebilecek. Adana ve Antalya'da sıcaklık 34, Burdur'da 32, Hatay'da 31 derece olacak.

İç Anadolu'nun kuzeybatısında da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı ve Eskişehir'de yağış beklenirken sıcaklıkların sırasıyla 31, 30 ve 27 derece olması öngörülüyor. Kayseri'de ise hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30 derece olacak.

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu ve Düzce'de yağış öngörülürken Bartın ve Sinop'ta hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar Bolu'da 25, Düzce'de 27, Bartın ve Sinop'ta 29 derece seviyesinde olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rize, Samsun ve Trabzon'da öğle saatlerinden sonra yerel yağış görülecek. Sıcaklıkların Amasya'da 29, Rize'de 27, Samsun'da 27 ve Trabzon'da 26 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars'ta öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor. Erzurum'da sıcaklık 29, Kars'ta 26 derece olacak.

Malatya'da parçalı ve az bulutlu 36 derece, Van'da ise parçalı ve az bulutlu 27 derece hava bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 38, Mardin ve Siirt'te 36 derece olacak.

Denizlerde hava raporuna göre Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz'de rüzgarın 3 ila 5 kuvvetinde, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Ege'de ise rüzgarın yer yer 6, öğle saatlerinde güney kesimlerde 7 kuvvetine ulaşması bekleniyor. Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye çıkacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'de rüzgarın 3 ila 5 kuvvetinde, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatı yönlerden, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Görüş mesafesinin tüm denizlerde iyi olması öngörülüyor.